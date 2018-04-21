AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Anayasa Komisyonu Başkanlığı, 23 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de toplanacak. İnşallah 10 madde halinde görüşülecek bu seçim kanunundaki değişiklikler konusu da gündeme gelecek. Burada esas olan 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki sakıncalar ve engeller neyse onun düzeltilmesini tesis eden bir kanun maddesi." dedi.

Kocasinan Belediyesi Erciyesevler Sosyal Tesisleri ve kapalı pazar yeri açılış törenine katılan Elitaş, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde önemli bir karar alındığını, çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptıkları toplantı neticesinde derhal partilerin yetkili organlarının toplantıya çağrıldığını anımsattı.

Mustafa Elitaş, perşembe günü milletvekili seçimlerinin yenilenmesi, 24 Haziran tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yapılması kararının komisyonda görüşüldüğünü, dün de Türkiye Büyük Millet Meclisinde saat 16.30 civarında bulunan milletvekillerinin tamamının ittifakıyla seçimlerin 24 Haziran'da olmasının kesinleşmiş olduğunu söyledi.

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulmuş Milli Mutabakat Komisyonu üyelerinin dün seçim kanunu ile ilgili uyum yasasını çalıştıklarını ve onu da dün Anayasa Komisyonu Başkanlığına ilettiklerini aktaran Elitaş, şunları kaydetti:

"Anayasa Komisyonu Başkanlığı, 23 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de toplanacak. İnşallah 10 madde halinde görüşülecek bu seçim kanunundaki değişiklikler konusu da gündeme gelecek. Burada esas olan 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki sakıncalar ve engeller neyse onun düzeltilmesini tesis eden bir kanun maddesi. 100 bin imza nasıl verilsin, meydana masa kurulup orada herkesten imza mı alınsın, yoksa noterden mi yapılsın ya da seçim kurullarında mı olsun diye çeşitli tartışmaların sonunda Milli Mutabakat Komisyonu üyesi arkadaşlarımız bizim gönderdiğimiz, AK Parti tarafından hazırlanmış teklifi değerlendirdiler ve seçmenin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulundan daha önce adaylıkları tespit edilmiş, aday olması müracaatla uygun görülmüş kişilere 'ben bunun adına imza veriyorum' diye (imza) toplayacaklar ve bunlar ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna gönderilerek bildirilecek. Yüksek Seçim Kurulu 100 bin imzayı tamamlayan cumhurbaşkanı adayını, 'aday' diye ilan edecek ve 24 Haziran'da gideceğiz hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayları için oylarımızı kullanacağız. Cumhurbaşkanı için bir pusula, milletvekilli için bir pusula. İttifakta A partisine, B partisine, hangisine verirseniz verin birlikte sayılıyor, cumhurbaşkanı pusulası ile milletvekili pusulası ayrı ayrı olmasına rağmen aynı zarfta kullanılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda özel hassasiyet gösterecektir. Oy pusulası da birlikte kullanılacak, aynı zarfın içerisine atılacak."

"Bugünlerde, 'baskın seçimdi, erken seçimdi, acil seçimdi, 3 Kasım 2019 diyordunuz, niye birden bire 24 Haziran seçimi yaptınız?' diye çeşitli tartışmalar olduğuna değinen Mustafa Elitaş, kendilerini eleştirenlerin geçmişe dönüp baktıklarında daha bir hafta öncesine kadar "seçimler hemen olmalı, sandıktan kaçan, milletin er meydanından kaçan şerefsizdir." diye ifadeler kullandıklarını belirtti.

"Biz kişiye veya partiye özel bir kanun çıkaramayız"

Elitaş, alınmış kararın, millet iradesinin önünde kimsenin durmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'bir parti, birkaç parti seçime giremeyecekmiş'. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de 96 tane kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir, ha yeni kurulmuş parti, kusuru bakma onun da bir sonra yapılması gereken seçime hazırlanması gerekir. Hele bir parti ile ilgili konuşuyorlar. Neymiş efendim, seçim kanundaki bu 6 aylık süre insin mi inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel bir kanun çıkaramayız, ortadaki usuller neyse, o usüller çerçevesinde bizim süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen, ifade edilen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim, hadi seçim' deyip ama tembellik edip çalışmamışlar. Kanundaki süre içerisinde sanıyorum bu parti 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa, Türkiye'nin 81 vilayetinin 41'inde örgütlenemediyse bize '15 Temmuz'da seçim yapılacakmış' diye meydanlarda, kürsülerde, salonlarda ifade eden bir parti, 15 Temmuz'da da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsan, bu süreçte vatandaş nezdinde bulamadığı kabulden bir mağdur ortaya çıkararak, 'bizim partimizi seçime sokmuyorlar' diye mağdur edebiyatı yapmak için yaptığı bir gayretten başka bir şey değildir."

"Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var, 100 bin imzayı toplarsın, cumhurbaşkanı adayı olursun." diyen Mustafa Elitaş, "Milletvekili seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesi altında, girersin listesi altında, çok sevdiğiniz, beraber olmaktan gurur duyduğunuz, gizli gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP'nin gölgesi altında girersiniz, oradan milletvekili çıkarma imkanız var. ya da müttefik olmaya gayret ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi ile üçlü koalisyon. HDP ile CHP resmi koalisyon, siz de arasında gayriresmi koalisyon ortağı olarak partisinin listesinde yer alırsınız. Bunda engel yok. Eğer sizde bir cevher varsa, sizde bir karşılık varsa o mutabakat çerçevesinde sizi zaten birileri davet eder. 'Efendim benim önümde engel olmaya çalıştılar, bunu durdurmaya gayret ettiler, Milliyetçi Hareket Partisi demiş de vazgeçmişler', bunların hepsi yalan. Hepsi gerçek dışı. Esas olarak ifade etmeye çalıştıkları, kendi beceriksizliklerini mağduriyet gibi göstermeye çalışıp halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti kurulup seçimler yapılmaya başladıktan itibaren bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır."

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Konuşmaların ardından Özhaseki, Elitaş ve il protokolü açılış törenini gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki ve Elitaş, daha sonra Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin açılışına da katıldı.