AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz.
30.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:40
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz."
Kaynak: AA