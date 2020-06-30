AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz." Kaynak: AA