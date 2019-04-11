AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u ziyaret etti

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u ziyaret etti.

Özkan, Erol'u makamında Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret etti. Özkan, 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın gününün kutlu olmasını dileyerek, "Kuruluşundan bugüne kadar görevini hakkıyla yerine getiren ülkemizin, milletimizin, devletimizin huzurunu, güvenliğini ve barışını temin etmektedir. Bu anlamda her türlü ülkemizin birliğine, kast girişimlere karşı dimdik ayakta durmak suretiyle ülkemizin ve milletimizin barışını tesis etmiştir" ifadelerini kullandı.

Özkan, polis şehitlerini ve gazilerini de andı.

Erol, tüm halka hizmet etmenin görevleri olduğunu söyleyerek, "Bunu yaparken başta aziz şehitlerimiz, bu vatan uğruna gazi olan, uzuvlarını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımızı önce güzel duygularla anıyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyorum. Biz vatan, millet aşkı ile beraber milletimize hizmet etme düsturuyla yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA