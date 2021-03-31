AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan oylama krizine cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan oylama krizine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin tasarlayarak içtüzüğü yok saydığını ve Meclis iradesini açıkça çiğnediğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan oylama krizine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin tasarlayarak içtüzüğü yok saydığını ve Meclis iradesini açıkça çiğnediğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama krizine ilişkin sosyal medyadan belgeli cevap verdi. Özkan açıklamasında iç tüzük 141. maddesine göre oy saymakla görevli olan kişilerin katip üyeler olduğunu belirterek, TBMM Başkanvekili ile katip üyeler arasındaki diyaloğu paylaştı.

Özkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"CHP'li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız.

Katip Üyeler: Makinaya gidelim.

Vekili: Makinası yok ama yaa! Kabul edilmemiştir!"

Özkan, CHP'nin tasarlayarak içtüzüğü yok saydığını ve Meclis iradesini açıkça çiğnediğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı