AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır"

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır" AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti hükümetleri döneminde ortaya konulan en büyük reform nedir diye bakıldığında, milletimiz, milletimizin geleceği,...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti hükümetleri döneminde ortaya konulan en büyük reform nedir diye bakıldığında, milletimiz, milletimizin geleceği, ülkemizin ve milletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olması adına en büyük hizmet, darbe kültürü ve anayasa sürecini ortadan kaldırma noktasında milletimizin önünü açan, milletle başını cumhurla başını bir araya getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmiş olmasıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 24 Haziran tarihinin Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatarak, "AK Parti hükümetleri döneminde ortaya konulan en büyük reform nedir diye bakıldığında, milletimiz, milletimizin geleceği, ülkemizin ve milletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olması adına en büyük hizmet, darbe kültürü ve anayasa sürecini ortadan kaldırma noktasında milletimizin önünü açan, milletle başını cumhurla başını bir araya getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmiş olmasıdır. Nasıl cumhuriyetimizin kuruluş ve kurtuluş sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe yek vücut olmak suretiyle kısa sürede nasıl adliyede, mülkiyede, hastanede; sağlık, eğitim, tarım, ihracatta ve külliyen bir refah istikametinde hızlı adımlar atmışsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 24 Haziran tarihinden günümüze kadar üç yıllık süre zarfında çok büyük başarılar kaydettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tarihten ilham aldığını söyleyen Özkan, "Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde on yıllık dönemde hızla üretimde, istihdamda, hayvancılıkta, diplomatik başarılarda çok yol aldık. Ancak, 1960 darbesiyle kesilen demokrasi serüvenimiz maalesef ülkeyi yokluk, fakirlik, kardeş kavgası ile karşı karşıya bıraktı. Ülkemiz ekonomik kaynaklarını heba etti. Kardeş kardeşe düştü, vatandaşlarımız tüp, yağ, şeker kuyruklarında zilleti yaşadılar. Millet yeniden ayağa kalkmaya çalışırken, ikinci bir ihanetle 1980 darbesiyle karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır'
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır'
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır'
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 'Yüzde 45 oyumuz var' çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: YÜZDE 45 OYUMUZ VAR
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: YÜZDE 45 OYUMUZ VAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmasıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:03:15. #1.16#

title