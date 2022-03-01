AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İlk fırsatta diğer görüşmeleri yapmak suretiyle Dışişleri Bakanı'nın Meclisimizi bilgilendirmesi konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Bakanımızın ilk fırsatta uygun olduğu bir takvim belirlenecek" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, Semra Güzel hakkında Genel Kurulu'da görüşme yapacaklarını ve milletin yüreğine su serpecek bir kararı alacaklarını belirterek, Anayasal hukuk düzeninin gereğini yapacaklarını ifade etti.

Özkan, "Bizde AK Parti olarak, Cumhur ittifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi ile gerekli iç tüzükteki değerlendirmeleri yapmak ve komisyon süreçlerini tamamlamak suretiyle bugün itibariyle meclisin gündemine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nükleer düzenlemeyi de görüşeceklerini söyleyen Özkan, dünyanın karşı karşıya kaldığı bütün sorunlardın savaşların arkasında enerji kaynaklarının sınırsız ihtiyaçları karşılama konusunda olduğunu belirtti. Özkan, "Bu anlamda nükleer enerji santralini AK Parti hükümetlerinin 20. Yılında hayata geçirme aşamasına gelirken bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynakları açısından yer altından doğalgaz petrol kaynaklarına uluslararası petrol ve doğalgaz kaynaklarını Türkiye üzerinden uluslar arası pazarlara nakletmek suretiyle hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendirmesi konusundaki soruya ise Özkan, "İnşallah bugün görüşmeleri tamamlamak suretiyle Ukrayna ve Rusya ardasında uluslar arası karar alıcılar nezdinde Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yoğun diplomasi trafiği var. İlk fırsatta diğer görüşmeleri yapmak suretiyle Dışişleri Bakanı'nın Meclisimizi bilgilendirmesi konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Bakanımızın ilk fırsatta uygun olduğu bir takvim belirlenecek" diye karşılık verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika