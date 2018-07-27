AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Zorunlu Askerlik İçin Yeni Bir Formülün Sinyalini Verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan zorunluk askerlik için yeni bir formülün getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anki askerlik kanunu bugünün taleplerini karşılamıyor'' dedi. Turan, "Askerle millet arasındaki bağ, zorunlu askerlik de olur. Öyle bir formül oluşturalım ki, hem askerimizin talebi karşılansın hem de üniversite okuyan, iş sahibi olan kardeşlerimize mani olmadan bu işi yapalım. Bunun değişik formülleri var" ifadelerini kullandı.

"ASKERLİKLE İLGİLİ FARKLI BİR KONSEPT GELİŞTİREBİLİRİZ"

Turan zorunlu askerlik ile ilgili konuşarak, "Ülkemizin Batı'sında ve Güney'inde problem var. Bu temel bilgiyi ve eğitimi almak bizim insanımızın da faydasına. Askerle milletin arasındaki bağı koparmamak lazım. Askerle millet arasındaki bağ, zorunlu askerlik de olur. Öyle bir formül oluşturalım ki, hem askerimizin talebi karşılansın hem de üniversite okuyan, iş sahibi olan kardeşlerimize mani olmadan bu işi yapalım. Bunun değişik formülleri var." dedi.

"PROFESYONEL ORDUYA BİR ADIM DAHA ATALIM"

Profesyonel askerlik hakkında da konuşan Turan, "Tüm partiler bir araya gelsin. Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı başta olmak üzere askerlikle ilgili tüm muhatapların kanaatleri alınsın. Bir formülle beraber hem asker-millet dengesini kollayalım hem de son dönemde gelişen profesyonel askerliğe ve profesyonel orduya bir adım daha atalım. Bu işi, bizden beklentisi olan gençlerimizi kırmadan yapalım. Gerekirse para vermeden, işlerini ve okullarını bozmadan yapsınlar" diye ekledi.

"KIŞLA EĞİTİMİ YERİNE KAMU HİZMETİ"

"Kışlada eğitim almak yerine kamu hizmeti yaparak askerliği geçirmek gibi bir formül mü düşünülüyor?" sorusunu yanıtlayan Turan, "Olabilir, bunları tartışalım istiyorum. Şu an eğitim alanların süresi 6 ay. 6 ayı indirerek askerliği yaz döneminde yapacak hale getiririz. Çok daha parasız veya paralı olmak kaydıyla değerlendirilebilir ama sürelerin insanları yormadan yapılması sağlanabilir. Her gencimizin talebi var. İşi olan; "hiç yapmayayım" diyor. Parası olmayan, "Bedel ne kardeşim, olmaz" diyor. O yüzden, "Para ver, git" tarzının çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bütün bu konuları değerlendirilip tekrar tartışalım. Üç sene önce Türkiye'nin askerlik gündemi başkaydı. Afrin varken, erinizi operasyona gönderirken bedelli konuşamazsınız. Er artık gitmiyor." şeklinde konuştu.

"ASKERLİK KANUNU REVİZE ETMEK GEREKİYOR"

Turan, ''Gençlerin talepleri var bir rahatlama var, bunu gençler rahatlasın diye aldık. 21 günü çok bulsalar da 6 ay nerede 21 gün nerede. Yeni dönemlerde askerimizin de, güvenliğimizin de şehit ailelerimizin de taleplerine göre bir formül bulunacak. Bu talepleri biz reviz etmek durumundayız. Profesyonel ordunun milletin güvenliği açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.'' dedi. Bülent Turan, ''Bazı gruplar '21 gün neden oldu' diyor ama bazıları 'az da olsa askerlik yapalım' diyorlar'' şeklinde konuştu.