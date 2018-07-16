AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Yarın grup toplantısı yapmayacağız"

"OHAL 18 Temmuz itibariyle Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır"

(Bedelli askerlik) "Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır"

"Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vaadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.