AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Ohal 18 Temmuz İtibariyle Türkiye'nin Gündeminden...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Ohal 18 Temmuz İtibariyle Türkiye'nin Gündeminden...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "OHAL 18 Temmuz itibariyle Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır"ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "OHAL 18 Temmuz itibariyle Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

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