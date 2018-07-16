AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Ohal 18 Temmuz İtibariyle Türkiye'nin Gündeminden...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "OHAL 18 Temmuz itibariyle Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır"ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "OHAL 18 Temmuz itibariyle Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.