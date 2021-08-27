AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki'de doğal gaz bağlanan evlere konuk oldu
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki'de doğal gaz bağlanan evlere konuk oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki'de doğal gaz bağlanan evlere konuk oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğal gaz aboneliği yapılan evlere konuk oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğal gaz aboneliği yapılan evlere konuk oldu.

İlçe merkezideki Dalyan Mahallesi'ni ziyaret eden Turan, burada halkla bir araya geldi. Ardından mahallede doğalgaz aboneliğini yaptırıp kullanmaya başlayan evlere giden Bülent Turan, ziyaret çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turan, özellikle ısınmada konfor sağlayan doğal gazı Çanakkale'nin tüm ilçe ve beldelerine ulaştırmakta kararlı olduklarının söyledi. Dalyan'da Bahçelievler mevkisinde ilk doğal gaz yanan eve misafir olduklarını anlatan Turan, "Ailemiz de doğal gazın gelmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Lapseki'de konutlara doğalgaz ulaşma oranı yüzde 98 ve toplam abone sayısı ise 6 bin 44. Dalyan'daki abone sayısı 592. Bu oran hemşehrilerimizin doğal gaz konforuna ulaşma isteğinin adeta en net göstergesi. Çanakkale'miz tüm ilçe, beldeleri ve başımızın tacı hemşehrilerimiz, hizmetlerin ve yatırımların en iyilerini, en güzellerini hak ediyor." diye konuştu.

Doğal gaz sürecini AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile takip ettiklerini anlatan Turan, "Belediye başkanımıza, EPDK başkanımıza, kurum yetkililerine, AKSA Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım AŞ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziyaretlere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AKSA Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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