AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'na cevap verdi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında söylediği sözlere tepki göstererek, "Çok net değil mi, cezasını çekecekler diyorum, bir cümlenin yarısını almamak bir lidere hem de en büyük iktidardan sonra gelen partinin Genel Başkanı'na yakışıyor mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında söylediği sözlere tepki göstererek, "Çok net değil mi, cezasını çekecekler diyorum, bir cümlenin yarısını almamak bir lidere hem de en büyük iktidardan sonra gelen partinin Genel Başkanı'na yakışıyor mu?" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de açıklama yaptı. Turan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözlerle ilgili olarak,"Kılıçdaroğlu ismimizi vererek Turan dedi ki; 'PKK, FETÖ Baro kurabilir' gibi kimsenin kabul edemeyeceği hiçbir siyasi yakışmayan tarzda bu ifadeyi kullandı. Kılıçdaroğlu'na danışmanları yanlı bilgi vermiştir, dinlemeden bu ifadeyi kullanmıştır, demek istiyorum, yaşına hürmeten özür borcu olduğunu düşünüyorum. Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında Baro kurabilir. Kurarsa virgül cezasını görür diyorum virgülden sonrasını almayıp virgüle kadar ifadeyi grupta ifade etmesi gelinen vahim yerin göstergesidir. İftira atıldı, hakaret edildi. Kılıçdaroğlu level atladı" ifadelerini kullandı.

Turan, kendi konuşmasını dinleterek, "Çok net değil mi, cezasını çekecekler diyorum, bir cümlenin yarısını almamak bir lidere hem de en büyük iktidardan sonra gelen partinin Genel Başkanı'na yakışıyor mu? Niye iktidar olamadıklarını gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımının bir özür borcuyla birlikte taktire sunmak istiyorum. Bir kurnazlıkla, 'Ey MHP'liler neredesiniz diyor. PKK, FETÖ'ye Baro kurma hakkı veren kanuna nasıl destek verdiklerini soruyor. MHP destekledi değil, AK Parti ile birlikte teklif sahibi. MHP ile birlikte ittifak ortağımızla birlikte yaptığımız kanun teklifi. Bu teklifin reform tarafı var. MHP'lilere sesleniyor. Yarım cümlemizden atıfla neredesiniz diyor. Biz yarın arifesi olan 15 Temmuz gecesi MHP ile birlikte meydandaydık. Ey Kılıçdaroğlu sen neredeydin. Biz OHAL ilan ederken, FETÖ ile mücadele ederken MHP ile yürüdük, şeref duyduk. Cumhur ittifakını kurduk, OHAL'de neredeydin" dedi.

Sosyal medya ile ilgili kanun teklifi gelecek mi sorusuna turan, "Meclisin yaz dönemi geçin hafta geride kaldı. Vekillerimiz pandemiye rağmen bazı kanunların yasalaşması için toplantılarına devam ediyor. Muilli savunma Bakanlığı disiplin Kanunu görüşülüyor. Kısa süre içinde bitiririz. Yarım küalan Hukuk Muihakemeleri Kanunu vardı. Çalışanlarımıza destek olmak için bir kanun teklifi inşallah hazırlayacağız. Daha önce çalışmamız vardı, ayrıntılı çalışma devam ediyor hala" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA