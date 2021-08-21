AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Önder'i ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Genel Meclisi ile temel meselelerin çözümüne odaklanacaklarını belirterek, "Derdimiz, polemik, kavga yapmak değil tam aksine son 2 yılda polemikten, kavgadan, gerginlikten beslenen insanlara iş nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış,...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Genel Meclisi ile temel meselelerin çözümüne odaklanacaklarını belirterek, "Derdimiz, polemik, kavga yapmak değil tam aksine son 2 yılda polemikten, kavgadan, gerginlikten beslenen insanlara iş nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, devlet adamlığı nasıl olurmuş bunu göstermek" dedi.

Turan, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, yeni seçilen Önder ile uyumlu bir çalışma dönemine girdiklerini belirtti.

İl Genel Meclisindeki son 2 yılı "kayıp yıl" olarak değerlendirdiklerini anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Çünkü Vali beyin, 'bütçeyi tekrar görüşün' demesinden sonraki nezaketsiz tavır başta olmak üzere 'ben başkanım her şeyi yaparım' anlayışının ne kadar yanlış olduğu, ne kadar yersiz olduğu tekrar görülmüş oldu. Taşlar yerine oturdu. Tekrar hizmet etmek isteyenler, Çanakkale sevdalıları daha dengeli, daha sağduyulu bir üslupla yola devam etme imkanı buldu."

Köyler başta olmak üzere şehrin temel meselelerini çözmeye odaklanacaklarını aktaran Turan, hizmeti öne alan bir dönemin başladığını aktardı.

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derdimiz, polemik, kavga yapmak değil tam aksine son 2 yılda polemikten, kavgadan, gerginlikten beslenen insanlara iş nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, devlet adamlığı nasıl olurmuş bunu göstermek. Biz geçtiğimiz günlerde Ülgür Gökhan'ı ziyaret ettik. Şehrimizin tüm meselelerini, hangi siyasi parti olursa olsun görüşmeyi bir görev biliyoruz. Ancak bu iyi niyetimize rağmen, el uzatmamıza rağmen, İl Genel Meclisi'nde geçen dönem bunları maalesef göremedik. Köylerin meseleleri değerlendirilirken, 'kime oy verdi' diye bakıldı. Geldiğimiz yerde taşlar yerine oturdu, su yolunu buldu. Tekrar çok tecrübeli, tüm ömrünü siyasete vermiş biriyle beraber yol yürüme imkanı bulduk. Bu saatten sonra vizyonu ortaya koyarak çok daha iddialı işler yapmak durumundayız. Bu daha başlangıç, ümit ediyorum gelinen yer çok daha iyi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin