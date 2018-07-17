AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: (Bedelli askerlik) "25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur"

-"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık"

-"Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerlik açıklaması yaptı.