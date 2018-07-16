AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: (Bedelli Askerlik) "Meclis Açıldığı Zaman İlk İşlerden Bir...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: (Bedelli askerlik) "Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır"

"Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vaadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı.