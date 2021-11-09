AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Şehidimizin anasına, babasına, bacısına, kardeşine, yakınlarına uzanan elleri ve dilleri lanetliyorum." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, şehit ağabeyine, kız kardeşi kastedilerek küfredilmesini adeta görmezden geldiğini söyledi.

Öztrak'ın "açıkça yalan söyleyerek" bir provokasyondan söz ettiğini belirten Akbaşoğlu, "Şehidimizi, şehitlerimizi, milletimizin maneviyatını rencide edecek bir tutum ve davranış sergilemiştir." diye konuştu.

Öztrak'ın bir provokatörden ve provokasyondan bahsedecekse İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın provokasyonunu görmesi gerektiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Bir provokatör görmek istiyorsa aynaya bakmasını tavsiye ederim CHP Parti Sözcüsüne." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugünkü grup toplantısında, ulvi ve yüce makama dönük hakaretleri ve küfürleri lanetlenmesi gerekirken, kamuoyu Türkkan'ın kesin ihracıyla ilgili net bir tavır koyması beklentisindeyken, açıklamalarıyla milleti hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Akşener'in, şehit yakınlarına ve şehitlere sahip çıkanlara yönelik suçlamalarının kamuoyunun da gözünden kaçmayacağını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Akşener maalesef Lütfü Türkkan'ın hakaretlerini, öncelikli olarak inkar ettiği, küfür ettiği gerçeğini kabul ederek, daha sonra istifa etmesine 'olgunluk' olarak değerlendirmek suretiyle aslında bir başka özür dileme vesilesini ortaya koymuştur. Maalesef Sayın Akşener bu konuda İYİ Parti'nin milletle olan gönül bağını kopartarak, İYİ Parti'nin ipini CHP-HDP ittifakına bağladığını göstermiştir. Bu, maşeri vicdanlarda milletimiz tarafından değerlendirilecek ve gereken cevap Haziran 2023'te mutlaka sandığa yansıyacaktır. Bu konuda şehitlerimizi, şehitlerimizin ailesini, milletimizin değerlerini hiçe sayan, tamamen ahlaki anlamda bu konuya sahip çıkılması gerekirken bu meseleleri de siyaseten Goebbels taktikleriyle bir ittifak aracı haline dönüştüren CHP ve İYİ Parti'nin ve onların bazen gizli, bazen açık ortakları HDP'nin bu konudaki tutum ve davranışları, ortaklıkları, provokasyonları, meseleleri çarpıtmaları milletimizin izanına, vicdanına, irfanına, şehitlerimizin maneviyatına çarpacak, geri dönecektir. Adına Millet İttifakı denen, milleti aldatma ve kandırmaya dönük bu ittifakın, milletle olan bağlarını ortadan kaldırarak, maalesef emperyalist ve siyonistlerle şahsi emellerini nasıl birleştirdiklerine şahit oluyoruz."

-"Hakikatin üstünü örtmeye dönük yaklaşımın sebebi..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bugünkü grup toplantısında şehit kardeşine dönük hakaretlere dair bir değerlendirmede bulunmadığını belirten Akbaşoğlu, "Hakikatin üstünü örtmeye dönük yaklaşımın sebebi, siyasi hırslarınız, ihtiraslarınız ve hakikatlere karşı, millete karşı olan düşmanlığınızın yansıması olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektubu savunmaya dönük açıklamalar yaptığını ifade ederek, manda ve himayeyi davet eden, Türkiye'nin bağımsızlığını hiçe sayan yaklaşımın asla unutulmayacağını kaydetti.

"Lütfü Türkkan'ın şehidin ağabeyinin kulağına eğilerek bacısına açıkça küfrettiği duyulmasaydı nasıl bir mizansen kurulacağını kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diyen Akbaşoğlu, muhalefetin bu meseleyi ahlaki olduğu kadar siyasi bir meseleye de dönüştürdüğünü, bu şekilde değerlerin törpülenmeye çalışıldığını söyledi.

-"Konu unutturulmaya çalışılıyor"

Millet nezdinde şehitlik ve gaziliğin en yüce şeref olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Şehidimizin anasına, babasına, bacısına, kardeşine, yakınlarına uzanan elleri ve dilleri lanetliyorum." dedi.

Muhalefetin, şehidin yanında duracağına, şehit edenlerin yanında durduğunu söyleyen Akbaşoğlu, bunun da kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, yaşanılanların tümü değerlendirildiğinde gerek İYİ Parti yönetiminin, Akşener'in, gerek CHP yönetiminin, Kılıçdaroğlu'nun kendi tabanlarında da sorgulandığının bir gerçek olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bütün milletvekilleri sizleri ayakta alkışlayabilir ancak bütün bir millet size 'yazıklar olsun' diyor. Kendi içinizde kendi kurgunuzla hakikatleri ters yüz ettiğinizi zannedebilirsiniz ama milletimizin maşeri vicdanında teraziyi kesinlikle sizler yönlendiremezsiniz. Adalet, vicdan terazisinde sizin yaptıklarınız milletimiz nezdinde, milletimizin değerlerine bir saldırı olarak görülüyor. O nedenle bütün kamuoyu, milletimiz bu durumu lanetliyor." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti'nin Türkkan'ın ihracını istemesi, Türkkan'ın da milletvekilliğinden istifasını hemen vermesi gerektiğini belirten Akbaşoğlu, ancak konunun unutturulmaya çalışıldığını söyledi.

Haberi Kaydet