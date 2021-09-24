Akbaşoğlu: 'FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette' - Haberler
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Akbaşoğlu: "FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (1)

"CHP, İYİ Parti ve HDP'nin bir aldatıcı ittifak olarak, bir yamalı bohça ittifakı olarak milletimizi kandırmaya, aldatmaya dönük bir tutum ve davranış içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor"

"CHP, özellikle takiyyeci siyaset anlayışıyla hareket ediyor. Zira FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette"

"Emperyalistlerin ve siyonistlerin kirli maşaları PKK, Kürt diyerek aldattı. FETÖ, hizmet diyerek aldattı. Bunlar da Millet İttifakı diyerek aldatıyorlar. Hiç kimse bu aldatıcı, kandırıkçı, takiyyeci siyasete alet olmasın"

Akbaşoğlu: FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette

Akbaşoğlu: FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette

Akbaşoğlu: FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette

Akbaşoğlu:
AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akbaşoğlu: 'FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette' - Haberler
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