Akbaşoğlu: "FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (1)

"CHP, İYİ Parti ve HDP'nin bir aldatıcı ittifak olarak, bir yamalı bohça ittifakı olarak milletimizi kandırmaya, aldatmaya dönük bir tutum ve davranış içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor"

"CHP, özellikle takiyyeci siyaset anlayışıyla hareket ediyor. Zira FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette"

"Emperyalistlerin ve siyonistlerin kirli maşaları PKK, Kürt diyerek aldattı. FETÖ, hizmet diyerek aldattı. Bunlar da Millet İttifakı diyerek aldatıyorlar. Hiç kimse bu aldatıcı, kandırıkçı, takiyyeci siyasete alet olmasın"