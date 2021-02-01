AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP Sözcüsü Öztrak'a "kirli senaryo bilgisi" cevabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP Sözcüsü Öztrak'a "kirli senaryo bilgisi" cevabı

01.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:06
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP Sözcüsü Öztrak'a

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "AK Parti Grup Başkanvekillerine, kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili kirli senaryo bilgisi geldiği" iddiasına, "CHP yönetimi ve onun sözcüsü, CHP seçmeni dahil...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "AK Parti Grup Başkanvekillerine, kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili kirli senaryo bilgisi geldiği" iddiasına, "CHP yönetimi ve onun sözcüsü, CHP seçmeni dahil bütün milletimizin apaçık gördüğü gerçekleri görmezlikten, duymazlıktan geliyor. Kulaklarını ve kalbini hakikatlere tıkıyor." karşılığını verdi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, Öztrak'ın, "Daha yeni AKP Grup Başkanvekili, üç milletvekilinin istifası üzerine açıklama yaptı, tweetler attı. 'İstifalar buz dağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri.' diyor. Grup Başkanvekillerinin, kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili 'kirli senaryo' bilgisi nereden geliyor?" ifadelerine cevap verdi.

Akbaşoğlu, "CHP seçmeni dahil bütün milletimizin apaçık gördüğü gerçekleri görmezlikten, duymazlıktan gelen, dilini, gözlerini, kulaklarını ve kalbini hakikatlere tıkayan CHP yönetimi ve onun sözcüsü, yüzsüzlüğü, arsızlığı, hırsızlığı ve pişkinliği kendi içlerinde aramalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Feyza Aktan Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP Sözcüsü Öztrak'a "kirli senaryo bilgisi" cevabı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 22:14:00. #1.14#
title