AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "27 Mayıs" mesajı Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "27 Mayıs" mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan
27.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:23

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık ki demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir." değerlendirmesini yaptı.

Akbaşoğlu, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ın üzerinden 60 yılın geçtiğini, birçok şey değiştiğini ancak değişmeyen tek şeyin "CHP'nin darbe özlemi, vesayetçi yaklaşımı" olduğunu ifade etti.

"CHP, dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık ki demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir." ifadesini kullanan Akbaşoğlu, 15 Temmuz'da, tankların arasından kontrollü geçiş yapanların demokrasi havariliğinin sahte olduğunun görüldüğünü belirtti.

Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllar önce ezanı yasaklayanlar ile 15 Temmuz'da sala okuyan imamları darbeden ve bugün minarelerden okunan ezanları hazmedemeyenler ne yazık ki millet değerleri ile savaşan bu zihniyetin hala devam ettiğini göstermektedir. 27 Mayıs'ta kazandık zannedenler, hayatlarına son verdikleri Adnan Menderes'in ve arkadaşlarının, aziz milletimizin gönlünde silinmez bir şekilde hayat bulduklarının farkına varamadılar. Evet, şehitler veririz, her türlü badireden geçeriz ancak Hakk bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz. Milletimiz müsterih olsun hiçbir güç minarelerde okunan ezanları, salaları susturamaz, bayrağımızı indiremez, aziz milletimizin iradesini ortaya koyan demokrasiye engel olamaz. İçeride veya dışarıda hiçbir vesayet odağı milletimizin istiklaline ve istikbaline ipotek koyamaz. Milletimiz kutlu yürüyüşüne devam edecek, mutlaka milli hedeflerine ulaşacak ve milletimizin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünya kurulacaktır. Bu vesile ile merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, onların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağımızı kararlılıkla vurguluyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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