AK Parti'li Akbaşoğlu: "Milletimiz, elindeki yetkinin alınmasına rıza göstermez" - Haberler

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AK Parti'li Akbaşoğlu: "Milletimiz, elindeki yetkinin alınmasına rıza göstermez"

AA, Aynur Ekiz - Politika
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AK Parti'li Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Son sözü doğrudan millet mi söyleyecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Son sözü doğrudan millet mi söyleyecek? Yoksa vesayet odaklarının rol alabileceği eski sisteme geri mi dönülecek? Gerçek şu ki milletimiz, elindeki yetkinin alınmasına rıza göstermez." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, altı muhalefet partisinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnini eleştirdi. Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"28 Şubat İttifakına tek bir soru sordum: Cumhurbaşkanını kim seçecek?

Millet mi Meclis mi? Önerdikleri sistemin açmazı, çıkmazı, çelişkisi ve altının bomboş olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu için tek başına veya topluca cevap veremediler, veremezler. Zira son sözü doğrudan millet mi söyleyecek? Yoksa vesayet odaklarının rol alabileceği eski sisteme geri mi dönülecek? Gerçek şu ki milletimiz, elindeki yetkinin alınmasına rıza göstermez. Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi durumunda da parlamenter sistem yürümez. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, evet, tek tek veya 6+1 topluca fark etmez, kamuoyu net cevabınızı bekliyor."

AA / Aynur Ekiz - Politika

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Muhalefet, AK Parti, Politika, Haberler

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