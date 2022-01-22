AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, "Kimi hadsiz ve densizlerin seviyesiz ifadeleri ancak kendi sıfatlarını ortaya koyuyor. Milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve desteği, kimlerinin kin ve nefretini artırmış görünüyor. Ancak ne yaparsanız boş. Allah'ın izniyle milletimiz size gerekli olan cevabı mutlaka verecek." ifadelerini kullandı.