AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, "Kimi hadsiz ve densizlerin seviyesiz ifadeleri ancak kendi sıfatlarını ortaya koyuyor. Milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve desteği, kimlerinin kin ve nefretini artırmış görünüyor. Ancak ne yaparsanız boş. Allah'ın izniyle milletimiz size gerekli olan cevabı mutlaka verecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş, AK Parti, Hakaret, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title