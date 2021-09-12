AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Her darbe gibi 12 Eylül de milletimizin iradesinin ve demokrasinin ayaklar altına alınmasıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Her darbe gibi 12 Eylül de milletimizin iradesinin ve demokrasinin ayaklar altına alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Her darbe gibi 12 Eylül de milletimizin iradesinin ve demokrasinin ayaklar altına alınmasıdır." ifadelerini kullanan Akbaşoğlu, geçmişte darbelerden beslenenlerin bugün de aynı özlem içerisinde olduğunun görüldüğünü belirtti. Akbaşoğlu, "Aziz milletimizden aldığımız güçle milli iradenin çiğnenmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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