AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Maşeri vicdanda her söz tartılıyor"
23.02.2021 17:42 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:49
TBMM'de basın toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM' de basın toplantısı düzenledi.
TBMM'de basın toplantısı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM' de basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu