AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Maşeri vicdanda her söz tartılıyor"
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Maşeri vicdanda her söz tartılıyor"

23.02.2021 17:42 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:49

TBMM'de basın toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM' de basın toplantısı düzenledi.

TBMM'de basın toplantısı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM' de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Maşeri vicdanda her söz tartılıyor'
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Maşeri vicdanda her söz tartılıyor'
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Maşeri vicdanda her söz tartılıyor'
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Maşeri vicdanda her söz tartılıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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