AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "kongrelerinde müzik çalındığı" iddiasına cevap verdi Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "kongrelerinde müzik çalındığı" iddiasına cevap verdi Açıklaması

04.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:24
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu,

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Van ve Samsun kongrelerimizde müzik çalındığını iddia ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Van ve Samsun kongrelerimizde müzik çalındığını iddia ediyor. Böyle bir durum asla söz konusu değildir, bu apaçık bir yalandır." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "yine bir CHP yalanıyla karşı karşıya olduklarını" kaydetti.

Özel'in, AK Parti'nin Van ve Samsun kongrelerinde müzik çalındığı iddiasına işaret eden Akbaşoğlu, "Böyle bir durum asla söz konusu değildir, bu apaçık bir yalandır. Eğer bu iddianızı ispat etmezseniz, müfterisiniz. Parti Sözcümüz Ömer Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'de deprem bölgesini ziyaret görüntülerini, FETÖ'cü hesapların müzik montajıyla servis etmelerini konuşmasına dayanak kılan CHP sözcüsünün, bir montaj üzerine kurgulanmış iftira dolu beyanları üzerine açıklama yapmıştı. Sayın Çelik, bu açıklama ile CHP yönetiminin yalan siyasetini gözler önüne sermişti. Çevir kazı yanmasın kabilinden yine uydurma ve iftiraya dayalı hayali tevillerle bu gerçeği örtemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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