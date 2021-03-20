AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceklerini belirtti
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceklerini belirtti

20.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:03
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceklerini belirtti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kadınların haklarını, hukuklarını korumaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye kesin bir kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kadınların haklarını, hukuklarını korumaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye kesin bir kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1982 Anayasası'na göre ailenin, toplumunun temeli olduğunu, devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ana ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu anımsattı.

Kadınları, çocukları ve aileleri koruyacaklarını vurgulayan Akbaşoğlu, "Kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumaya, kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye kesin bir kararlılıkla devam edeceğiz. Kadını, erkeği, çocuğu ile mutlu ve huzurlu ailesiyle millet-devlet kaynaşmasıyla daha huzurlu daha özgür daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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