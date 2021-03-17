AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Herkesin terörle arasına mesafe koyması gerektiği muhakkak"
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Herkesin terörle arasına mesafe koyması gerektiği muhakkak"

17.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:54
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Herkesin terörle, teröristlerle ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması gerektiği muhakkaktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Herkesin terörle, teröristlerle ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması gerektiği muhakkaktır. Aksi takdirde suç işleyen kişi, kanundaki karşılığına da razı olmalı." dedi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasama organı olan TBMM'nin, Anayasa'nın gereklerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Anayasa'nın 84. Maddesi'ne göre, tarafsız ve bağımsız yargının vermiş olduğu kesinleşmiş hüküm, TBMM Genel Kurulunda okunmak zorundadır. Yapılan işlem de bundan ibarettir. Herkesin terörle, teröristlerle ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması gerektiği muhakkaktır. Aksi takdirde suç işleyen kişi, kanundaki karşılığına da razı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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