AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye ile ABD arasında Afgan göçmenler konusunda anlaşma yapıldığı iddiası" ile ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha yalan söylediğinin tescili vuku bulmuş vaziyette.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye ile ABD arasında Afgan göçmenler konusunda anlaşma yapıldığı iddiası" ile ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha yalan söylediğinin tescili vuku bulmuş vaziyette. Sayın Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz, yalana değil gerçeğe dönün, gerçek siyaset yapın; yalan, iftira, algı siyasetini terk edin." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Aşure Günü olduğunu belirterek, Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Geçen hafta AK Parti'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü olduğunu anımsatan Akbaşoğlu, 20 yıl önce kurulan AK Parti'nin 19 yıldır milli iradenin teveccühüyle iş başında bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde az zamanda çok işler başarıldığını söyleyen Akbaşoğlu, "Türkiye, 4-5 misli büyüdü. Bu tarihi rekordur." ifadesini kullandı.

Şu anda ülkede ve dünyada bazı sıkıntılar olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Bugüne kadar nasıl tüm sıkıntılarımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devlet millet kaynaşmasıyla aştıysak, bugünkü sıkıntılarımızı da kararlılıkla aşacağız. İkinci 20. yılımızı, şahlanış dönemimizi başlatacağız. İkinci 20. yıla, çok daha büyük hizmet ve eserlerle, bölgesel ve küresel büyük iddialarla giriyoruz. AK Parti olarak ikinci 20. yılımızda, Türkiye'yi dünyanın en itibarlı, en müreffeh ülkesi haline getirme iradesini her alanda kararlılıkla ortaya koymaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin ve hükümetin, bütün kuruluşlarıyla, sel ve yangınlardan etkilenenlerin yaralarını sarmak için çok üstün bir gayret ortaya koyduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bu tür afetlerde milli birlik önemlidir. Biz yangına su dökmeye giderken, selden insanlarımızı kurtarmaya çalışırken birilerinin siyasi rant peşinde koşmaları milletimizin gözünden kaçmadı." şeklinde konuştu.

Bir taraftan sel ve yangınla mücadele ederken bir taraftan algı, yalan ve fitne ateşiyle mücadele ettiklerini işaret eden Akbaşoğlu, herkesin fitneden sakınması gerektiğini vurguladı.

Özkoç'a tepki

Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Başka bir egemen gücün müdahalesine gerek kalmadan Türkiye'de sistem değişmeli" şeklinde ifadelerinin bulunduğunu belirterek, buna tepki gösterdi. "Bu ne hadsizliktir?" diyen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, CHP'nin kurumsal görüşü müdür, şahsi görüşü müdür bunun derhal açıklanması icap eder. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. CHP Genel Başkanı ve yetkili kurulları bunun gereğini yapmalı, özür dilemeli ve bu grup başkanvekili ile ilgili de gereği yapılmalıdır.

Müdahaleyi dillendirmesini, bunu tasvip eden şekilde, şantaj ve bir tehdit olarak kullanmasını kabul etmek mümkün değildir. Tümüyle bu iddiaları reddediyoruz. Özkoç, konuşmasında diktatörlükten de dem vurmuş. Diktatörün olduğu yerde diktatörlükten bahsedilemez. Demokratik oylarla seçilen AK Parti iktidarı başka, milli iradeye dayanmadan, 1940'lu yıllarda ortaya koyduğunuz tek parti diktatörlüğü başka. Diktatör görmek istiyorsanız kendi içinize bakmanız gerekmektedir.

Başarı ödüllendirilir. Sayın Cumhurbaşkanı, makamında seçimle işbaşına geldiği için duruyor. Millet iradesiyle duruyor. Ancak girdiği bütün seçimleri kaybedenler demokrasilerde cezalandırılır. Kendi içinizde diktatoryal yaklaşımlarla bir sıkıntınız varsa, kendi içinizde bunun mücadelesini verebilirsiniz.

Biden'dan demokrasi dilenen, Biden'in kanatları altına girmeye dönük mandacı zihniyeti ifade eden CHP yöneticileri, bu tür açıklamalarla, milletimizin iradesiyle işbaşına gelemeyeceğini bildiği için müstemleke kafasıyla hareket ediyor. Biden'in ne yaptığı ortada. Afganistan ve Irak'a, Biden kafalılar ve onların yandaşları, demokrasi, özgürlük, insan hakları ve ekonomik refah getireceklerdi. Ne oldu? İşte Afganistan ve Irak'ın hali ortada. İşte CHP zihniyetinin halka rağmen halkçı, jakoben ve faşizan zihniyetteki yöneticilerinin yaklaşımıyla, Türkiye'yi de aynı noktaya getirmek istediklerini ifşa ediyorlar. Zihinlerinin arkasındakilerini direkt söylemeye başladılar. Biz 'manda ve himaye kabul edilemez' diyenlerin peşindeyiz. Bizim yolumuz istiklal ve istikbal yoludur. Bizim yolumuz, milli mücadele yoludur. Bizim yolumuz, milletin yoludur."

"Yalanın peşindeler"

Bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ABD ile Afgan göçmenler konusunda anlaşma yaptığını söylemişti. Bugün ABD Büyükelçiliğinden böyle bir anlaşma olmadığı yönüne açıklama yapıldı." sözleri üzerine Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun son bir ayda yaptığı bütün açıklamalar yan yana getirildiğinde, açıklamalarıyla kendi kendini nasıl yalanladığının görülebileceğini söyledi.

Van'a gittiğinde "Afgan mülteciler sınırdan akın akın geliyorlar" dediğini, sonra bunun gerçek dışı olduğunu ifade etmek zorunda kaldığını belirten Akbaşoğlu, "Doğru bilgiyi isteseler, Dışişleri Bakanlığımız kendilerini bilgilendirir ama doğrunun peşinde değiller. Bunların zihniyetleri maalesef yamuk, özürlü. Çünkü gerçeğin peşinde değiller, yalanın peşindeler. İftira at, tutmazsa izi kalır... Sonra kendi kendilerini yalanlamalarını da yüzü kızarmadan ifade ederler. 'Ben toplumu yanıltmışım' diyerek özür dilemeleri gerekmez mi? Yalan söylüyor, yanına kar kalacağını zannediyor ama milletimizin gözünden bir şey kaçmıyor." dedi.

Neyin geçek olduğunun resmi makamalar tarafından şeffaf biçimde bütün kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha yalan söylediğinin tescili vuku bulmuş vaziyette. Sayın Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz, yalana değil gerçeğe dönün, gerçek siyaset yapın; yalan, iftira, algı siyasetini terk edin." diye konuştu.

Akbaşoğlu, toplantı çıkışında gazeteciler ile basın toplantısı için bekleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a aşure ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden