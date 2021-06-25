AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, milletvekillerimiz, il genel ve belediye meclis üyelerimizle beraber gayemiz milletimizin duasını almak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, milletvekillerimiz, il genel ve belediye meclis üyelerimizle beraber gayemiz milletimizin duasını almak." dedi.

Akbaşoğlu, kentteki bir otelde Çankırı'da son 3 yılda gerçekleştirilen yatırımların anlatılması amacıyla düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aşı yaptırmanın önem taşıdığını söyledi.

Bu kapsamda hem Çankırı hem Türkiye genelinde önemli mesafe katedildiğini anlatan Akbaşoğlu, "Artık 18 yaş üstünün aşılanması sürecini yaşıyoruz. Pandemi sürecinden en az etkilenmek, yakalanan vatandaşlarımızın daha zinde şekilde hastalık sürecini atlatabilmesi için aşılamanın önemini Sağlık Bakanlığımız kamu spotlarıyla gerekli çalışmalarıyla duyuruyor." diye konuştu.

AK Parti olarak varlık sebeplerinin milletin duasını almak olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, milletvekillerimiz, il genel ve belediye meclis üyelerimizle beraber gayemiz, milletimizin duasını almak, milletimize hizmet etmek, eser siyasetiyle güzel yatırımlara, istihdamın artmasına, özgürlüklerin genişlemesine, demokrasinin perçinlenmesine hep beraber katkıda bulunmaktır. 18-19 yıllık iktidarımız döneminde bunu ispat etmiş vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Niye Çankırı'ya saldırıyor Sayın Kılıçdaroğlu? Çankırı'da büyük hizmetler yapılıyor. O nedenle kendilerine buradan herhangi bir karşılık olmayınca, 'Acaba fitne fesatla, yalan, iftirayla nasıl birtakım kazanımlar elde edebilirim' gibi yalan, iftira ve kumpas siyasetiyle kendine göre bir kazanım peşinde ama Kılıçdaroğlu, Çankırı'dan sana karşılık yok, sen anca avucunu yalarsın. Üçüncü seneidevriyesinde olduğumuz 24 Haziran 2018'de Çankırı, milletvekilliği seçimlerinde Türkiye üçüncüsü olarak AK Parti'ye oy verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dördüncü oldu Çankırı. O nedenle Cumhur İttifakı'nın kalesidir Çankırı. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin birlik ve beraberlik içinde Çankırı'nın bütün il, ilçelerine, köylerine, il merkezine elimizden gelen katkıyı vermek için çalışıyoruz ve çalışacağız. Hiçbir problem söz konusu değildir. Vatandaşımızın duasını almaktan başka en ufak bir beklentimiz de söz konusu değildir."

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da il genelinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ile ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın