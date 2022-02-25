AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini, bu manada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı da her zaman ifade ettik, ediyoruz" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin...
Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini, bu manada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı da her zaman ifade ettik, ediyoruz"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.