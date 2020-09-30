AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi (1)
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi (1)

30.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:33

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi. (1)

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi (1)
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi (1)
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi (1)
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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