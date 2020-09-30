AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi (1)
30.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:33
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk