AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Akşener maalesef milletimizi de kamuoyunu da sükutu hayale uğratmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Lütfü Türkkan'a, onun yaptığı saygısızlığa, küfürlere olgun davranmak olarak karşılık veren Akşener, maalesef milletimizi de kamuoyunu da sükutu hayale uğratmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Öztrak şehidimizin abisine ve şehidimizin kız kardeşini, bacısını kastederek küfredilmesi ile ilgili olayı adeta görmezden gelerek ters düz ederek açıkça yalan söyleyerek provokasyondan söz eğmiş tamamen şehidimizi milletimizin maneviyatını rencide edecek tutum sergilenmiştir. Provokasyondan söz edeceksek, hırsla şehidimizin abisini takip etmek suretiyle boynuna dolanarak, kulağına eğilerek şehidimizin bacısına küfrederek iterek böyle bir olaya sebebiyet veren Türkkan'ın provokasyonunu görmesi gerekirdi. CHP sözcüsüne aynaya bakmasını tavsiye ederim. Lütfü Türkkan'a onun yaptığı saygısızlığa küfürlere olgun davranmak olarak karşılık veren Akşener maalesef milletimizi de kamuoyunu da sükutu hayale uğratmıştır. Türkkan'ın hakaretlerini inkar ettiği küfür ettiği gerçeğini kabul ederek sonra istifa etmesini olgunluk olarak söylemesi aslında başka özür dileme vesilesini ortaya koymuştur. İYİ Parti'nin milletle olan gönül bağını kopararak, İYİ Parti'nin ipini CHP, HDP ittifakına bağladığını göstermiştir" değerlendirmesini yaptı.

Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığın mektubu da değerlendirerek, "Büyükelçilere yazmış olduğu o rezil mektubu savunmaya dönük açıklamalarda bulunmaya çıkıyor. Bu olayı irdelememiz hepimizin ortak sorumluluğudur. Şehidin abisinin kulağına eğilerek, şehidin bacısına küfrettiği duyulmasaydı nasıl bir mizansen ortaya konulacağını milletin takdirine bırakıyorum. Başta İYİ Parti ve CHP yöneticileri olmak üzere nasıl çarpıttığını görmedik mi? Bu yönüyle çarpıtan zihniyetin milletimize vereceği bir hatır bulunmamaktadır. Bunlar kurgu siyasetlerine bundan sonra hakaret ve küfürle devam edeceklerini ilan etmişlerdir bu millet düşmanlığıdır. Şehidimizin bacısına, kardeşine yakınlarına uzanan elleri ve dilleri lanetliyorum. Buradan dinimiz, devletimiz, vatanımız, milletimiz için canını feda eden ailelere selamlarımı arz ediyorum. Şehidimizin yanında duracağına şehidimizi şehit edenlerin yanında durmalarının bu asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet