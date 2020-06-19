AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı...
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler.
19.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:59
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.
Kaynak: İHA