AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı)... AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı) Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma."

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı) Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma." Kaynak: AA