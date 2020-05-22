AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı)...
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AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı)...

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı) Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma."

AK Parti Grup Başkanı Bostancı:
22.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:45

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı) Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma."

Kaynak: AA

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