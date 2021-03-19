AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında...
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AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında...

19.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:24
AK Parti Grup Başkanı Bostancı:

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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