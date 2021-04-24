AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bostancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Joe Biden'ın açıklaması tarihi gerçeklerden uzak, tamamen iç politik dengelere yöneliktir. Şiddetle reddediyoruz. Müttefiklik ilişkilerine darbe vurulmuştur. Tarih orada duruyor, değişmeden. Fakat ABD'nin dili yıldan yıla değişiyor. Önce büyük acı, sonra soykırım. Utanç verici yalan, kim söylerse söylesin gerçek olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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