AK Parti Grup Başkan Vekilinin Asgari Ücretliler İçin Çay Simit Hesabı Tepki Çekti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun asgari ücretlilere yönelik konuşmaları sosyal medyada tepki çekti. Akbaşoğlu, çay ve simit hesabı yaparak asgari ücretlilerin geçmişe nazaran daha iyi bir durumda olduklarını ileri sürdü.

Asgari ücretlinin Türkiye'de daha iyi durumda olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Dolar bazından da alsan, altın bazından da alsan, simit çay hesabı da yapsan asgari ücretlinin durumunun daha iyi olduğunu ispat edeceğim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle