AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş: "Gezi Olaylarında 12 tane ağacın yer değiştirilmesinde ayaklanmaya gayret gösterenlerin benzeri bugünlerde...

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, ülkenin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarıyla alakalı yaptığı konuşmada "Gezi Olaylarında 12 tane ağacın yer değiştirilmesinde 81 vilayetin 80'inde millete tencere tava çaldırarak, onları tahrik ederek bir kalkışmaya,...

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, ülkenin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarıyla alakalı yaptığı konuşmada "Gezi Olaylarında 12 tane ağacın yer değiştirilmesinde 81 vilayetin 80'inde millete tencere tava çaldırarak, onları tahrik ederek bir kalkışmaya, bir ayaklanmaya ön hazırlamak için gayret gösterenlerin bir benzerinin bugünlerde yapıldığına değerli milletimiz elhamdülillah prim vermiyor" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, orman yangınlarıyla ilgili olarak bir hafta içerisinde 220'ye yakın yangının meydana gelmesinin 100 yılda bir gerçekleşecek hadiselerden biri olduğunu kaydederek, yangınları söndürmede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili de konuşan Elitaş, "Gezi Olaylarında 12 tane ağacın yer değiştirilmesinde 81 vilayetin 80'inde millete tencere tava çaldırarak, onları tahrik ederek bir kalkışmaya gayret gösterenlerin benzerinin bu günlerde yapıldığını ancak milletin buna izin vermeyeceğini söyledi.

Elitaş, "27 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde başlayan bir yangın hadisesi ile karşılaştık. Yahyalı'nın Toroslar kısmında bir yangın ortaya çıktı. Yangını söndürmede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer unsurları olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğünün değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bir hafta içerisinde bir ülkede toplam 220'ye yakın yangının meydana gelmesi belki 100 yılda bir gerçekleşecek hadiselerden biri. Hamdolsun en son cumhurbaşkanımızın dünkü yaptığı açıklamada '210 yangının 196'sı kontrol altında, 8-10 yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz' diye ifade etti. Hem helikopterlerimiz, hem uçaklarımız, hem TOMA'larımız hem diğer araçlarımızın, yangın söndürme askeri birliklerimizin, emniyet kuvvetlerimizin ve diğer organların yangın söndürmek için verdikleri gayrete, gösterdiği emeğe teşekkür ediyorum. Ama maalesef sosyal medya denen bir fenomen var. Olmamış hadiselerin, görülmemiş olayların, başka yerlerde yaşanmış hadiseleri montajlayarak sanki Türkiye'de oluyormuş gibi ifade etmeye çalışanlar var. Maalesef bundan faydalanarak kara propagandayla, kirli bilgilendirmelerle insanları galeyana getirip bu süreç içerisinde hem pandemi sürecinde hem yangınların yüreğimizi yaktığı dönemde olağanüstü derecede saçma sapan ifadeler kullanıyorlar. Birisi diyor ki 'denizaltılar denizden kullanılıp niye yangın söndürülmüyor.?' Adam görmemiş ki, sanki denizin kıyısında yangın var zannediyor. Ama sağduyulu vatandaşlarımız, sağ duyulu milletimiz tıpkı Gezi Olaylarında 12 tane ağacın yer değiştirilmesinde 81 vilayetin 80'inde millete tencere tava çaldırarak, onları tahrik ederek bir kalkışmaya, bir ayaklanmaya ön hazırlamak için gayret gösterenlerin benzerinin bu günlerde yapıldığına değerli milletimiz elhamdülillah prim vermiyor ve vermeyecek" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu 11 yılda milletin gönlünde 1 santim ileriye gidebilme imkanı bulamamıştır"

Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Elitaş, "210 yangın felaketinin çıktığı bir yerde siyasi rant elde edebilmek için, siyasi prim ortaya çıkarabilmek için ana muhalefet partisinin genel başkanı; 'Türk Hava Kurumunun elindeki uçaklar neden kullanılmıyor' diyor arkasından ziyaret ediyor. Diyor bu 'uçaklar çalışamazmış çünkü bakıma ihtiyaçları varmış' diyor. Bakın değerli arkadaşlar şuanda bugün orman yangınlarına müdahale eden araçların büyük bir kısmı Türk Hava Kurumu tarafından Orman Bakanlığı ile sözleşme gereğince ortaya çıkılmış anlaşmanın ürünüdür. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Twitter sosyal medya genel başkanı olduğundan dolayı, oradan beslendiğinden dolayı milletin değerlerinden, milletin içinden gelen insanlardan aldığı bilgilerle değil sadece Twitter karanlığında, Facebook karanlığında, sosyal medya çukurunda aldığı bilgiler çerçevesinde bu ifadeleri kullandığından dolayı uzun yıllardır, 11 yıldır genel başkan. 11 yıldır genel başkanlığı döneminde halen milletin gönlünde 1 santim ileriye gidebilme imkanını bulamamıştır. Bundan sonra bulamayacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı