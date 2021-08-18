AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özkoç'a sert tepki
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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özkoç'a sert tepki

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özkoç'a sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ne demek başka bir egemen gücün Türkiye'ye, Türk demokrasisine, Türkiye'nin milletin iradesiyle gelmiş sistemine müdahale etmesini dillendirmesi, bu tasvip eder şekilde bir şekilde adeta şantaj, tehdit olarak kullanılması, bunu asla ve...

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ne demek başka bir egemen gücün Türkiye'ye, Türk demokrasisine, Türkiye'nin milletin iradesiyle gelmiş sistemine müdahale etmesini dillendirmesi, bu tasvip eder şekilde bir şekilde adeta şantaj, tehdit olarak kullanılması, bunu asla ve katha kabul etmek mümkün değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Akbaşoğlu, sel ve yangın felaketlerine değinerek, vatandaşların haklarının kaybolmayacağına dikkat çekti. Akbaşoğlu, "Burada devletimizin yetkilileri, Bakanlarımızın koordinasyonunda ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler bütün milletvekili arkadaşlarımız vatandaşlarımızla beraber ve yaraların sarılması noktasında mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Biz yangına su dökmeye giderken, selden insanları kurtarmaya çalışırken, birilerinin siyasi rant uğruna yalan ve rant siyasetiyle siyasi hesaplar peşinde koşmaları milletimizin ve bizim gözümüzden kaçmadı. Biz bir taraftan sel, yangınla mücadele ederken, diğer taraftan fitne, yalan, algı mücadele ettik ve ediyoruz. El birliği ile üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur, küçük ve büyük krizlerin üstesinden gelebileceğimizi devletimizin ispat etmiştir" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Özkoç'un 'Başka bir egemen gücün müdahalesine gerek kalmadan Türkiye'de sistem değişmeli' dediğini hatırlatarak, "Bu nasıl bir hadsizliktir. Bu CHP yönetiminin kurumsal görüşü müdür, yoksa kişisel görüşü müdür? Bunun derhal açıklanması gerekir. Milletimizin, kayıtsız şartsız egemen olduğu milletimizden başta Genel Başkan başta olmak üzere, bütün yetkili kurulları bunun gereğini yapmalı, özür dilemeli ve Grup Başkanvekili ile ilgili gereği yapılmalıdır. Bu asla kabul edilemez. Ne demek başka bir egemen gücün Türkiye'ye, Türk demokrasisine, Türkiye'nin milletin iradesiyle gelmiş sistemine müdahale etmesini dillendirmesi, bu tasvip eder şekilde bir şekilde adeta şantaj, tehdit olarak kullanılması, bunu asla ve katla kabul etmek mümkün değildir. Tümüyle bu iddiaları reddediyoruz. Sayın Özkoç, diktatörlükten bahsetmiş. Diktatörün olduğu yerde diktatörlükten bahsedilemez. Sayın Özkoç, demokratik yollarla, seçilerek göreve gelen AK Parti iktidarı başka, milli iradeye dayanmadan, milli iradenin üstünde 1940'lı yıllarda milli şef döneminde ortayla koyduğunuz tek parti diktatörlüğü başka. Diktatör görmek istiyorsanız, kendi içinize bakmanızdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özkoç'a sert tepki - Haberler
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