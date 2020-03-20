AK Parti Grubundan Ankara için korona virüs önlemleri önerisi
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Murat Köse, AK Parti, Ankara, Politika

AK Parti Grubundan Ankara için korona virüs önlemleri önerisi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Ankaralının sağlığı için her türlü desteği vereceğiz" diyerek Meclise öneri taslağı sundu.

20.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:10
AK Parti Grubundan Ankara için korona virüs önlemleri önerisi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Ankaralının sağlığı için her türlü desteği vereceğiz" diyerek Meclise öneri taslağı sundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapılan İlçe Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse önemli öneriler getirdi. Köse, "AK Parti Grubu olarak Ankara'da vatandaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Korona virüsü ile mücadelede meclis grubu olarak elimizi taşın altına koyacağız" dedi. AK Parti Grubunun önerileri şöyle:

"Kovid-19 öneri taslağı

Şehir merkezlerinde halkımızın yoğun olduğu yerlerde ve tüm ilçe merkezlerinde uygun yerlere sağlık kabinleri konması, termal kamera sistemi kurulması. Ayrıca şehirlerarası otobüs terminali, metro ve benzer mekanlara da hem dijital ateşölçerler hem de termal kamere sistemi kurulması,

Ramazan ayındaki gibi özel bir gıda paketi hazırlanması ve hijyen seti ile birlikte içinde kolonya, maske ve sabun olacak şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması,bağışıklığı destekleyen gıdaların ilave edilerek,

Belediyemizin kiracısı olan ve bu süreçte kapatılan iş yerlerine 2 ay kira ödememe ve 2 ay yarım kira ödeme kolaylığı sağlanması,

Yine bu şekilde belediye kiracılarının yanında çalışan ve işe gidemeyen vatandaşlarımıza hem gıda hem de hijyen seti desteği verilmesi,

Başta 25 ilçemizde büyükşehir sorumluluğunda olan yolların ve büyük ve küçük hal gibi halkımızın zorunlu olarak bir arada olduğu mekanların dezenfekte edilmesi,

Sağlık çalışanlarının 2 ay su fatura bedellerinin alınmaması ve devam eden 2 ay da yüzde 50 indirimle faturalandırılması,

Virüsle mücadelede temizliğin önemine bianen 2 ay su bedellerinde yüzde 20 indirim yapılması,

İçme suyu üretim tesislerinde ve depolarda salgın ihtimaline karşı ilave tedbirler alınması,

Toplu ulaşımda ayakta yolcu alınmaması konusunda sıkı bir denetim yapılması,

65 yaş üzeri ücretsiz kartların, zorunlu dışarı çıkanlar haricinde 2 ay kullanımının iptal edilmesi,

Başta evde sağlık hizmetini yaygınlaştırmak için çalışma yapılması,

Toplu taşıma araçlarının girişlerinde hem halkımızın ellerini dezenekte yapılabilecek şekilde sistem kurulması hem de maske verilmesi,

Cenaze törenine katılanlara maske verilmesi,

e-belediye hizmetlerinin genişletilerek, belediyeye gelmeden işlemlerin yapılmasına daha çok imkan sağlayacak şekilde tedbir alınması,

Okulların tatil olması ile birlikte evden dışarı çıkamayan öğrencilerimizin evde eğitim süreçlerine devam ederken çeşitli dijital uygulamalar ile onlara destek sağlanması için çalışma yapılması,

Daha önceden köy olan mahallelerimizdeki konakların ve sosyal alanların dezenfekte edilmesi,

Muhtarlıklarımıza özel hijyen paketi desteği ile birlikte el dezenfektesi ve maske desteği sağlanması,

Salgına karşı alınabilecek tedbirleri her türlü medya ortamlarında kamu spotu yayınlanması,

Vatandaşları toplu ortamlarda ve kalabalık alanlardan uzaklaştırmak için #evindekalankara adı altında kampanya başlatılması, bütün ilçe belediye başkanlarının ortak metin ile vatandaşları evlerinde kalmalarını sağlayacak kamu spotu şeklinde videolarla vatandaşlara çağrı yapmaları.

Özel bilgilendirici broşürler hazırlayarak dağıtılması,

İnternet servis sağlayıcıları ile görüşülerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak aylık bir internet paketini tüm halkımıza hediye etmek üzere çalışma yapılması,

Belmek tesislerimizde hijyen tedbirleri alınarak koruyucu özel maske üretimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması,

Parkların, çocuk oyun alanlarının, piknik ve mesire alanlarının geçici bir süre kullanıma kapatılması,

Çağrı merkezlerinde çalışanların sayısı artırılmalı.

Sokakta yaşayan insanlar göz ardı edilmemeli.

Kağıtçılar, işportacılar denetim dışı kalmamalı.

AŞTİ çalışanları sürekli denetim altında tutulmalı.

Masa başı işi olan personelin evden çalışabilmesi sağlanmalı.

Kentin en çok kullanılan merkezlerinde vatandaşları bilgilendirme etkinliği düzenlenmeli.

Korona virüse karşı yapılan bilgilendirme çalışmaları ve sloganlarının işaret dili ve görme engelliler için sesli betimleme yoluyla video haline getirilip yayınlanmalı.

Toptancı hal gibi alanlar dezenfekte edilmeli. Çalışanların doktor eşliğinde kontrolleri yapılmalı.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis imkanı sağlanmalı.

Belediye hizmetlerini mobil araçlarla verilmeli." - ANKARA

Kaynak: İHA

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