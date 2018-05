AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan (1)

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız." dedi.

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere, Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin bağrından çıkarak ete kemiğe büründüğünü söyledi.

AK Parti'nin hamurunun, milletin mayasıyla mayalandığını dile getiren Yıldırım, "AK Parti, bir destan yazdı, Türkiye'nin ruhu, aklı ve vicdanı oldu. Türkiye'nin değerleri AK Parti'de temsil imkanı buldu. Bugünlere ak kadrolar, sizler ve bu kutlu hareket sayesinde geldik." diye konuştu.

"Siyasi rakiplerimiz seçim öncesinde şaşkın haldeyken AK Parti olarak biz yine Türkiye'nin yegane umudu olduk. Allah bu aziz milletin başını eğdirmesin." diyen Yıldırım, AK Parti'nin 81 milyona kucak açtığını, Türkiye'nin bütün renklerini kardeş bildiğini, millet iradesine, demokrasiye, hukuka sarıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, plan ve projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sessiz devrimler gerçekleştirdik. Siyaseti güçlendirerek vesayete 'dur' dedik. Vesayet kapılarının tamamını kapatmak üzere 'Cumhurbaşkanını halk seçsin.' dedik ve halk oylaması yaptık. Vatandaşlarımız yüzde 69 ile bunu kabul etti. Milli iradenin önündeki bütün ayak oyunlarını, hileleri, tuzakları bertaraf ettik. Son vesayet odağı FETÖ başta olmak üzere her birine diz çöktürdük. İnanç özgürlüğünü kısıtlayan baskıları sona erdirdik. İnsan hakları ve özgürlükler alanını olabildiğince genişlettik. Farklılıklarımızı daima zenginlik olarak gördük. Hayatın her alanında ülkeyi kalkındırdık, refahı ülkenin her köşesine yaydık."

Yıldırım, Türkiye'nin hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizerek, "Millet istedi biz yaptık. Millet dedi, biz yaptık. Milletin istemediği hiçbir işi yapmadık. Dağlar gibi sorunları, dağlar gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara havale etmedik. Yollar, havalimanları, köprüler, hastaneler, tüneller, barajlar yaptık." dedi.

"Ara sıra takılıyor, makina yorgun"

Konuşmasını sürdürürken bir an duraksayan Yıldırım, kendisini kastederek "Ara sıra takılıyor, makina yorgun." esprisi yaptı.

Yatırım, üretim, istihdam esaslı ekonomiyi geliştirdiklerini, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini anlatan Yıldırım, "Asla rehavete, yılgınlığa kapılmadık. Demokratik rekabetten hiçbir zaman çekinmedik. Tam 12 kere milletin önüne gittik, milletimize hesap vermeye her zaman hazır olduk." diye konuştu.

AK Parti'nin 16 yıllık güven ve istikrar çizgisindeki başarısının, millete inanarak yol alan ak kadroların eseri olduğuna değinen Yıldırım, "Siz AK Parti ilkeleri etrafında kenetlendiniz ve bugünlere geldik. Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye'ye sahip çıktınız, Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümetinin Başbakanı ve son başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın bu sözleri partiler tarafından ayakta alkışlandı.

"İhanetler, kalleşlikler gördük, Brütüs'ler gördük"

Bugünlere kolay gelmediklerine işaret eden Yıldırım, büyük zorlukları, badireleri aşarak bugünlere geldiklerini vurguladı. Yıldırım, şöyle devam etti:

"İhanetler, kalleşlikler gördük, Brütüs'ler gördük. Eşi görülmemiş ihanetleri, saldırıları hep beraber göğüsledik. Ülkemiz üzerinde hesabı olan emperyalist tuzakları beraberce çökerttik. Karanlıkları yırta yırta, engelleri aşa aşa geldik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar, her daim yanında yer alarak saldırılara karşı koyduk. Parti kapatma davasıyla, e-muhtıralarla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ kalleşliğiyle 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla mücadele ederek bugünlere geldik.

65. Hükümet olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız halde demokrasi mücadelesinden milletimizle liderimizin kararlı duruşuyla yüz akıyla çıktık. Muazzam bir liderlikle milletimizin gücüyle ülkemizi hainlere teslim etmedik. Milletin emanetine hep beraber sahip çıktık. Bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktık. 16 Temmuz günü yaralarımızı sarmaya başlayarak yolumuza kararlı şekilde devam ettik."

"Asla başaramayacaksınız"

Türkiye'nin kazanımlarına ilaveten yapılan hizmetlerin yok olmasına izin vermediklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız. Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken, hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye'nin notunu düşürüyor. Not düşürürken gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi, 'AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz.' diye seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Reyting kuruluşları, sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin verdiği nottur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür."

(Sürecek)