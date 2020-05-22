AK Parti Görele İlçe Teşkilatı kan bağışında bulundu AK Parti Görele İlçe Başkanlığı tarafından Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuldu.

AK Parti Görele İlçe Başkanlığı tarafından Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuldu.

AK Parti Görele İlçe Başkanı Kamil Ok, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu zorlu süreci ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını ifade eden Ok, "Bizler de AK Parti Görele İlçe Teşkilatı olarak, koronavirüs salgını nedeniyle kan stokları azalarak, çağrıda bulunan Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Kan bağışına destekte bulunan teşkilatıma ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım." dedi.

Kaynak: AA