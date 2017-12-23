AK Parti Görele Gençlik Kolları Başkanı Tüysüz Oldu

AK Parti Görele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Enver Tüysüz seçildi.



Bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Görele Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Onurhan Yılmaz'ın yerine aday olan Enver Tüysüz tek listeyle seçime girdi.



Kapalı zarf usulü yapılan seçimde, 400 delegeden 170'i oy kullandı. Oyların tamamını alan Tüysüz, AK Parti Görele İlçe Gençlik Kolları Başkanı oldu.



Tüysüz, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, almış olduğu görevin önemini bildiğini ve çıtayı yükseltmek için var gücü ile çalışacağını söyledi.



Yeni yönetim kurulu ise Muhammed Mimir, Osman Bahaddin Emanet, Omur Olgun, Rıdvan Köçek, Furkan Niyazi Çetin, Nur Aslantürk, Eda Nur Taşkın, Bayram Kır, Necati Gencal, Burak Karaahmet, Taşkın Somuncu, Abdullah Durkaya, Oğulcan Derbeder, Hüseyin Hayta'dan oluştu.



Kongreye, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AK Parti Görele İlçe Başkanı Kamil Ok ve partililer katıldı.