AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığına Oktay Karcı atandı
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AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığına Oktay Karcı atandı

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığına Oktay Karcı atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaklaşık 2 aydır boş olan AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı görevine Oktay Karcı atandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaklaşık 2 aydır boş olan AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı görevine Oktay Karcı atandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, uzun zamandır hizmet ettiği partide işlerinin yoğunluğu ve yeni kişilerin önünü açabilmek için kendi isteği ile istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine parti yönetimi tarafından yapılan istişareler sonrası Av. Semih Yavuz, Oktay Karcı ve Aytekin Ünal ilçe başkanlığı için AK Parti Genel Merkezi tarafından dün Ankara'ya davet edildi. Yapılan istişareler sonrasında AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığına Oktay Karcı atandı. - BİLECİK

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığına Oktay Karcı atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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