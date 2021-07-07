AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı için 3 aday Ankara'ya gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı için 3 aday Ankara'ya gitti

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı için 3 aday Ankara'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaklaşık 2 aydır boş olan AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı için 3 aday Ankara'ya gitti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaklaşık 2 aydır boş olan AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı için 3 aday Ankara'ya gitti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, uzun zamandır hizmet ettiği partide işlerinin yoğunluğu ve yeni kişilerin önünü açabilmek için kendi isteği ile istifa ettiğini açıklaMıştı. Bunun üzerine parti yönetimi tarafından yapılan istişareler sonrası Av. Semih Yavuz, Oktay Karcı ve Aytekin Ünal ilçe başkanlığı için AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara'ya davet edildi. Ankara'ya gitmeden önce bir araya gelen üçlü, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kim seçilirse seçilsin önemli olanın Gölpazarı ve halkına hizmet etmek olduğunu belirten adaylar, var güçleri ile hizmet etmekten duyacakları memnuniyeti dile getirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor
Metropoll'den gündeme damga vuracak 'Z kuşağı' anketi: 'Kararsız', 'protesto oy' ve 'cevap yok' şıkkına yüklendiler
Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Müslüm Gürses Selin Şekerci
Spor Diego Salih Uçan Bülent Uygun Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı için 3 aday Ankara'ya gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:49:54. #1.16#

title