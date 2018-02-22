AK Parti Gölköy İlçe 6. Kongresi

AK Parti Gölköy İlçe Başkanlığına Enver Katırcı yeniden seçildi.

Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı İsmail Kırca, Divan Başkan Yardımcılığını İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, Katip Üyelik görevlerini ise İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yıldız, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur İnce, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Erkoç'un yaptığı kongrede tek aday olarak seçime giren Enver Katırcı, yeniden İlçe Başkanı seçildi. Enver Katırcı başkanlığındaki yönetim kurulu Nail Şentürk, Kenan Çelenk, Duygu Elif Taş, Güven Hülür, Adem Fındık, Kader Türker, Gencer Çakır, Mustafa Tahir Çelik, Çetin Erdem, Muzaffer Deniz, Sedat Yücel, Mustafa Demirel, Erol Birlik, Nuri Köse'den oluştu. - ORDU