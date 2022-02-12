AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu

AA, Fahri Haner - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçe binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Seymen, ilçede kentsel dönüşümle ilgili imzaların atıldığını bildirdi.

Yeni yapılan devlet hastanesinin de tamamlanarak teslim edileceğini dile getiren Seymen, "Bir günü bile boş geçirmeden yapmış olduğumuz çalışmaları teşkilat mensuplarımızla birlikte enine boyuna konuşma fırsatı bulduk. İstişare kültürümüzün gereği danışma programlarımızı sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ana kademe, kadın, gençlik kollarımız, komisyonlarımız ve üyelerimizle sahalardayız." şeklinde konuştu.

AA / Fahri Haner - Güncel

Hisarcık, Gölcük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title