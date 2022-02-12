AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçe binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Seymen, ilçede kentsel dönüşümle ilgili imzaların atıldığını bildirdi.

Yeni yapılan devlet hastanesinin de tamamlanarak teslim edileceğini dile getiren Seymen, "Bir günü bile boş geçirmeden yapmış olduğumuz çalışmaları teşkilat mensuplarımızla birlikte enine boyuna konuşma fırsatı bulduk. İstişare kültürümüzün gereği danışma programlarımızı sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ana kademe, kadın, gençlik kollarımız, komisyonlarımız ve üyelerimizle sahalardayız." şeklinde konuştu.