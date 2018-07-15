AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan'dan 15 Temmuz Mesajı

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin ikinci yılında bir mesaj yayınladı.

Başkan Akceylan mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ ihanet şebekesinin uşaklığını yapan, devletimiz içerisine sızmış hainler, milletin silahı ile milleti hedef almış, Demokrasimize, Türkiye'mizin meşru hükümetine darbe girişiminde bulunmuştur. 15 Temmuz gecesinde bu girişimi haber alan imanlı, cesur ve aziz milletimiz harekete geçmiş, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve çağrısı ile sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın etmiştir. Hainlere karşı destansı duruş gösteren milletimiz, eli silahlı hainlerin, tanklarla helikopterlere, uçaklarla sıktıkları kurşunlara, attıkları bombalara göğüs germiştir. O karanlık gece de Başkomutanımız ile birlikte tarihin en anlamlı demokrasi mücadelelerinden birini veren milletimiz, o gecenin sabahında tüm hainleri püskürtmüştür."

Darbe girişiminde Gölbaşı'nın büyük yaralar aldığını, hainlere karşı kahramanca mücadelelere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akceylan şöyle devam etti:

"Gölbaşı; kahraman Özel Hareket Polislerini, Türksat'ı, TRT'yi, özel kuvvetleri, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'i, tüm şehitlerini ve gazilerini değil 2 yıl, tarih boyunca unutmayacak, her zaman hayırla ve minnetle anacaktır. O gece milletimiz Çanakkale ve İstiklal savaşlarımıza yaraşır şanlı bir direniş ile bir kez daha ne kadar yüce ve necip bir millet olduğunu bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bayrak ve vatan uğruna şehadete ermiş tüm şehitlerimizi, ahirete göç etmiş gazilerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum." - ANKARA