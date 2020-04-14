AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yeni infaz yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
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AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yeni infaz yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, TBMM genel kurulunda kabul edildi.

14.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:48
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yeni infaz yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, TBMM genel kurulunda kabul edildi.

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Sabri Öztürk, infaz düzenleme yasasının ayrıntılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle mahkumların da korunması için bazı hükümler getirildiğini ifade eden AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Öztürk, "AK Parti ve MHP Grubunun birlikte kabul ettiği düzenlemeye göre cezaların infazıyla ilgili birçok değişiklik yapılmış, yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre kabul edilen yasa ile açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi haline bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Yine düzenlemeye göre kurulacak infaz hakimliğinin işleyişi 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Cezaların ertelenmesi konusunda da bazı değişiklikler getirilmiş, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, eski hale getirme veya tazmin edilmesi şartına bağlı tutulabilecek" dedi.

"Kamu görevlilerine karşı işlenen suçlar ağırlaştırıldı"

Kamu görevlilerine göre işlenen suçların ağırlaştırıldığını da ifade eden Milletvekili Öztürk, "Toplumdaki hassasiyet dikkate alınarak suçların işlenmesini önlemek, cezaların caydırıcılığını sağlamak için, "Kasten yaralama suçu üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak silahla işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır. Canavarca hisle işlenmesi haline bir kat oranında artırılır. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası hükmolunacak. Suç işlemek için örgüt kuranların, yönetenlerin 2 yıldan 6 yıla kadar olan cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır. Üye olanların ise 1-3 yıl arası hapis cezası 2 ila 4 yıla çıkarıldı" açıklamasında bulundu.

"İyi hal dikkate alınacak"

Koşullu salıvermeden yararlanabilmek için iyi hallin dikkate alınacağını da belirten Adalet Komisyonu Üyesi Öztürk, "Koşullu salıverme oranı üçte ikiden fazla olan suçlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverme oranı uygulanacak. İnfaz hakimi hükümlünün talebi üzerine; kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay, taksirle işlenen suçlarda toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasının her hafta Cuma 19.00'da girmek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak veya hafta için aynı saatte girip sabah 07.00'da çıkmak üzere geceleri infaz kurumunda çektirilmesine karar verebilecek. Yine tazmin gibi hukuki sorumluluğu saklı kalmak üzere kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahküm oldukları toplam 1 yıl, 70'i bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş olanların toplam 4 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi karar verebilecek. Terör suçları, cinsel suçlar vs yararlanamayacak. Bu kararlar infaza başlandıktan sonra da verilebilecek. 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenmiş suçlar bakımından Denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan üç yıla çıkarılmaktadır. Ancak kasten adam öldürme, üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatin gizliliğine karşı işlenen suçlar, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu, terör suçları kapsam dışı kalacak" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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