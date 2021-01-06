AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten OSB ziyareti
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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten OSB ziyareti

06.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:47
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten OSB ziyareti

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan firmaları ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan firmaları ziyaret etti.

Öztürk, firma yetkilileriyle görüşerek buradaki sorun ve talepleri dinledi.

Giresun'da üretimin önünü açmak ve yatırımcıları daha da güçlendirmek için tüm gayreti gösterdiklerini kaydeden Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını ve sanayi bölgesinin sorunlarını görüştüklerini belirtti.

Öztürk, Bakan Varank'ın talimatları doğrultusunda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığınca sorunların tespitine ilişkin gerekli teknik çalışma başlatıldığını aktararak, "Bu çalışmalar devam ederken biz de OSB'de faaliyet gösteren yatırımcılarımızla bir araya gelip görüş ve önerilerini dinledik. 1. OSB Giresun için önemli bir üretim bölgesi. Ancak altyapı sorunları var. Teknik çalışmaların tamamlanmasıyla beraber, bu problemleri belirleyip bir yol haritası çizeceğiz. Bu sorunların hepsini bir bir çözeceğiz." dedi.

Öztürk, buradaki yatırımcıların her zaman yanında olacaklarını ve onların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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