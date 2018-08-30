AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Çay Üreticilerine Destek

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresunlu çay üreticileriyle çay toplayarak üçüncü sürgün çay hasadının hayırlı olmasını diledi.

TBMM'nin kapalı olması nedeniyle tatilini seçim bölgesinde geçiren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ilçe ve köy gezilerini sürdürüyor. Ziyaretlerini Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde sürdüren Milletvekili Öztürk, fındık hasadının ardından üçüncü sürgün çay hasadına başlayan üreticilerin sorunlarını dinledi.

Giresun'da fındığın yanı sıra çay üretiminin de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Milletvekili Öztürk, Eynesil'in Ören Beldesi'nde çay bahçesine girerek çay topladı.

Tirebolu, Güce, Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde fındığın yanı sıra çay üretiminin de önemli bir geçim kaynağı olduğunu kaydeden Milletvekili Öztürk;"Giresun, her ne kadar fındığın ön plana çıktığı bir il olsa da çay üretiminden geçimini sağlayan üreticiler de oldukça fazladır. Bu nedenle başta Eynesil olmak üzere birçok özel sektör çay fabrikalarının bulunması dikkat çekmektedir. Tirebolu'da ise ÇAYKUR'un da çay fabrikası bulunmaktadır. Bu konuda çay üreticilerimizin sorunlarını dinledik ve bu bölgede özel sektör çay işletmelerinde daha da fazla istihdamın sağlanması, üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde çalışmalarımızı yapacağız" dedi. - GİRESUN