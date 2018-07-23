AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Allah'ın izniyle gelecek nesillerimize güzel bir Türkiye ve Giresun bırakacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz." dedi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun halkına 24 Haziran seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Giresun halkına desteklerinin karşılığını hizmet olarak vereceklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Milletimiz büyük destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. AK Parti'ye de Giresun'da büyük destek verdiniz. Giresun'dan 3 milletvekili olarak meclise gönderdiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz görevinizi yaptınız. Sıra bizde, işimiz hizmet. Bütün eksiklikleri tamamlamak boynumuzun borcu. Hiç endişeniz olmasın. Milletimizin bahtı açık. Allah'ın izniyle gelecek nesillerimize güzel bir Türkiye ve Giresun bırakacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz."